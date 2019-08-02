В Томской области семьи с онкобольными детьми получили право на бесплатный перелет

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-02T10:51:27+03:00

Теперь даже если только подозревают заболевание, поездка будет оплачена. Фото: "КП" Архив

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Вступили в силу поправки в закон о социальной поддержке инвалидов. Теперь семьи с онкобольными детьми могут воспользоваться правом на возмещение расходов за авиаперелет к месту лечения. – сообщает пресс-служба областной Думы.

Томским семьям с детьми, у которых врачи только подозревают или уже установили диагноз «онкология», будет оказана материальная помощь в виде компенсации расходов за авиаперелет к месту лечения. Эту инициативу поддержали депутаты Законодательной Думы Томской области на весенней сессии.

Ранее расходы на перелет сопровождающих компенсировали, только если ребенку оказывали высокотехнологичную медпомощь и обследование. Теперь же этот список расширен, и в него входят госпитализация, восстановительное лечение и консультации. В этом году, по предварительным оценкам, 141 семья Томской области сможет воспользоваться компенсацией и сократить затраты на дорогостоящие поездки в федеральные клиники. Предполагаемая сумма расходов составит 7,19 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU