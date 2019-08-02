2019-08-02T10:51:27+03:00
На здоровье

В Томской области семьи с онкобольными детьми получили право на бесплатный перелет

Ранее расходы компенсировали, только если ребенку оказывали высокотехнологичную медпомощь
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Теперь даже если только подозревают заболевание, поездка будет оплачена.Теперь даже если только подозревают заболевание, поездка будет оплачена.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Вступили в силу поправки в закон о социальной поддержке инвалидов. Теперь семьи с онкобольными детьми могут воспользоваться правом на возмещение расходов за авиаперелет к месту лечения. – сообщает пресс-служба областной Думы.

Томским семьям с детьми, у которых врачи только подозревают или уже установили диагноз «онкология», будет оказана материальная помощь в виде компенсации расходов за авиаперелет к месту лечения. Эту инициативу поддержали депутаты Законодательной Думы Томской области на весенней сессии.

Ранее расходы на перелет сопровождающих компенсировали, только если ребенку оказывали высокотехнологичную медпомощь и обследование. Теперь же этот список расширен, и в него входят госпитализация, восстановительное лечение и консультации. В этом году, по предварительным оценкам, 141 семья Томской области сможет воспользоваться компенсацией и сократить затраты на дорогостоящие поездки в федеральные клиники. Предполагаемая сумма расходов составит 7,19 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские ученые исследуют связь мышления и суицида
Антропологи выяснили, в какой сфере Томска больше всего мигрантов
Инспекторы Томской ГИМС спасли жизнь подростку
В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу
Как в Томске порядок наводят
Водители-пенсионеры сбили девушку и велосипедиста в Томске
«Билет в будущее» для юных томичей
Томичка незаконно присвоила 100 тысяч рублей из социальной выплаты
В Томской области бывшим заключенным готовы предоставить работу
В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей