2019-08-02T10:33:52+03:00
Здоровье

Томские ученые исследуют связь мышления и суицида

Исследователи намерены создать опросник, чтобы выяснить склонен ли человек к самоубийству
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Благодаря исследованию можно будет вовремя распознать "тревожные звоночки" и спасти человеку жизньБлагодаря исследованию можно будет вовремя распознать "тревожные звоночки" и спасти человеку жизньФото: "КП" Архив
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Ученые Сибирского государственного медицинского университета работают над созданием способа диагностики суицидального риска, - сообщает пресс-служба вуза. В основу они решили поставить когнитивный стиль пациента.

По статистике, ежегодно в мире до 800 тысяч людей кончают жизнь самоубийством. К суицидальному риску могут привести различные факторы: социальные, медицинские, психические, соматические.

- У нас возникла идея выяснить, связан ли суицидальный риск и когнитивный стиль — то, как человек думает и воспринимает информацию, как решает проблемы, — рассказал ассистент кафедры фундаментальной психологии и поведенческой медицины СибГМУ Артем Давыдов. — Например, три человека страдают одинаковым заболеванием, или три человека в похожих обстоятельствах потеряли работу, но у одного появляются суицидальные мысли, другой предпримет попытку самоубийства, а третий об этом даже не подумает. Если выявить связь между когнитивным стилем и склонностью к суициду, можно создать методику диагностики риска.

Ученые намерены создать опросник, чтобы определять степень склонности к суициду. Таким образом, можно будет своевременно вести профилактику у пациентов с высоким уровнем риска. Практическую работу планируется начать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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