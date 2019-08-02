2019-08-02T09:20:21+03:00
Общество

Антропологи выяснили, в какой сфере Томска больше всего мигрантов

Ученые провели исследования, чтобы составить «портрет явления»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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При выборе города для миграции приезжие выбирают тот, где живут его родственникиПри выборе города для миграции приезжие выбирают тот, где живут его родственникиФото: из открытых источников
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Антропологи ТГУ изучая и сравнивая городскую инфраструктуру, выяснили где в основном работают мигранты в нашем городе.

Учёные отмечают, что в Томске больше образовательных мигрантов, а трудовые, как правило, работают в сфере общественного питания. Для сравнения, в Иркутске достаточно много «мигрантских» рынков и приезжие по большей части трудятся продавцами и таксистами.

Исследование поддержано грантом РНФ (проект № 18-18-00293) до конца 2020 года. Научный руководитель — доктор исторических наук, заведующая лабораторией социально-антропологических исследований ТГУ, профессор Ирина Нам.

— Сейчас миграция транснациональная, благодаря гаджетам люди могут одновременно находиться в двух пространствах: работать в ларьке в России и по видеосвязи разговаривать с мамой из Киргизии, — говорит Антон Садырин. — При этом многие мигранты говорят, что в будущем хотят вернуться домой, а детей на лето они, как правило, отправляют на свою родину.

Также учёные отметили, что при выборе города для миграции приезжие выбирают тот, где живут его родственники или друзья, тогда им легче адаптироваться, получить трудовой патент и найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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