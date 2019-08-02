Как в Томске порядок наводят

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-02T08:23:12+03:00

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В 30-градусную жару влажная уборка улиц весьма актуальна. В ночь на пятницу техника муниципального учреждения «Томск САХ» мыла тротуары по пр. Ленина от пр. Фрунзе до пл. Ленина и в Губернаторском квартале. Барьерные ограждения приводили в порядок по пр. Комсомольскому и на развязке у 4-й поликлиники. Прибордюрную часть очищали в пер. Мариинском, по ул. Яковлева. На полигон доставили 25 тонн уличного смета и почти 4 тонны мусора в мешках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии. В пятницу днем «Томск САХ» вывело специализированную технику на увлажнение проезжей части и тротуаров по пр. Ленина, Фрунзе, Комсомольскому, Кирова, Академическому, ул. Нахимова, Елизаровых, Красноармейской, Герцена, Шевченко, Балтийской, Осенней, Клюева, Иркутскому тракту, Б. Куна, С. Лазо и др. Уточняется, что тротуары будут мыть на участках пр. Кирова. Газоны подстригут в зеленых зонах по ул. Нахимова, на участках от ул. Вершинина до ул. Котовского и по ул. Елизаровых.

ИСТОЧНИК KP.RU