«Билет в будущее» для юных томичей

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-02T08:03:38+03:00

Более 8 тысяч школьников Томской области в этом году примут участие в проекте по профориентации, который включен в нацпроект «Образование» и направлен на раннюю профориентацию школьников 6-11 классов.

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Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в новом учебном году для школьников подготовлены практические занятия на площадках техникумов и колледжей Томской области, где они смогут познакомиться с профессиями, связанными с IT технологиями, социальной сферой и сферой услуг, ветеринарией, сельским и лесным хозяйством, легкой промышленностью, транспортом, строительством, образованием и здравоохранением. В качестве наставников занятия и мастер-классы с ребятами проведут преподаватели и мастера производственного обучения по 14 профессиональным компетенциям, включая WorldSkills. Подростки также пройдут тестирование на профессиональные предпочтения, курсы по профсамоопределению, которые помогут ответить на вопросы: «Как осознанно выбрать профессию?», «Какие у меня способности?», «Какие сферы мне интересны и что я знаю о них?». По итогам тестов школьники получат отчет с интерпретациями своих результатов, рекомендациями по развитию и построению профессиональной траектории.

К 2025 году к участию в проекте «Билет в будущее» подключатся все школы Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU