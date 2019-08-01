2019-08-01T10:55:22+03:00
Недвижимость

В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях

По данным департамента городского хозяйства, после завершения работ горячая вода подана в 1502 дома
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Ветхие сети порой не выдерживают давления. Фото: tvtomsk.ruВетхие сети порой не выдерживают давления. Фото: tvtomsk.ru
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю к горячему водоснабжению подключены 183 многоквартирных дома, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах, коммунальные службы приступили к включению магистрали 2Г, от которой запитаны дома Советского района. В настоящее время плановый ремонт идет в 883 домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Часть домов в Томске все еще остаются без горячего водоснабжения по причине невыполнения жилищными организациями предъявляемых требований, поэтому не у всех ТСЖ подписаны акты готовности. В отношении организаций, обслуживающих многоквартирный жилищный фонд областного центра, проводятся 42 проверки по фактам ненадлежащего предоставления горячего водоснабжения. По 63 многоквартирным домам городской департамент жилищного хозяйства направил в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ.

В сообщении отмечается, что протяженность сетей централизованного теплоснабжения Томска составляет 698 км, из ремонта уже выведено 58,2% сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей