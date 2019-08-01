В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-01T10:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю к горячему водоснабжению подключены 183 многоквартирных дома, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах, коммунальные службы приступили к включению магистрали 2Г, от которой запитаны дома Советского района. В настоящее время плановый ремонт идет в 883 домах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Часть домов в Томске все еще остаются без горячего водоснабжения по причине невыполнения жилищными организациями предъявляемых требований, поэтому не у всех ТСЖ подписаны акты готовности. В отношении организаций, обслуживающих многоквартирный жилищный фонд областного центра, проводятся 42 проверки по фактам ненадлежащего предоставления горячего водоснабжения. По 63 многоквартирным домам городской департамент жилищного хозяйства направил в департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора обращение о рассмотрении возможности привлечения АО «ТомскРТС» к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ.

В сообщении отмечается, что протяженность сетей централизованного теплоснабжения Томска составляет 698 км, из ремонта уже выведено 58,2% сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU