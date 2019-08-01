Житель Томска осужден на длительный срок…

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-01T08:11:51+03:00

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По сообщению облпрокуратуры, Советский районный суд Томска признал 27-летнего жителя города виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

«Приговором установлено, что в конце января 2019 года мужчина был задержан за сбыт наркотического средства «соль». Впоследствии в его автомобиле и по месту проживания были обнаружены наркотические средства массой более 22 грамм. При этом часть наркотика он собирался сбыть, а часть – употребить. Кроме того, дома у подсудимого сотрудниками правоохранительных органов обнаружен и изъят обрез охотничьего гладкоствольного двуствольного ружья», - уточняет пресс-служба ведомства.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал в полном объеме, пояснив, что сбыт наркотика являлся для него дополнительным заработком.

С учетом тяжести содеянного государственный обвинитель ориентировала суд на назначение виновному наказания в виде длительного лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU