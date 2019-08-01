У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель

СЕГОДНЯ 08:09 2019-08-01T08:09:12+03:00

Артему Коневу дали 100 дней для того, чтобы полностью войти в курс дела Фото: из открытых источников

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Новым руководителем стал Артём Конев, последние пять лет возглавлявший областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз». Он приступил к работе 1 августа.

- Артём Конев получает один из самых тяжелых участков работы, — подчеркнул Сергей губернатор Жвачкин. — Задач у лесного департамента масса. Главные из них — это охрана нашего зеленого золота от огня и черных лесорубов, это лесовосстановление и конечно это создание условий для развития лесопромышленного комплекса.

Как пояснил глава региона, в условиях глубоко отставшего от жизни лесного законодательства работать тяжело, но даже в этой ситуации Томская область добивается успехов. После тяжелых лесных пожаров 2012-го удалось с нуля восстановить службу авиалесоохраны, построить он-лайн систему мониторинга и профилактики пожаров в тайге, которая доказала свою эффективность.

За последние годы почти полностью остановлен вывоз за пределы области кругляка и резко увеличено производство товаров из древесины, получая значительную отдачу в бюджет от предприятий ЛПК.

Справка «КП»:

Артём Сергеевич родился в 1981 году в Томске. Окончив в 2004 году Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», работал в частных компаниях «Восточная инвестиционная газовая компания», «Сибирь Спецтехника», «ИнтелСтрой». В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие «Заречное» в селе Кафтанчиково. С 2014 года — директор ОГАУ «Томсклесхоз». Женат, воспитывает двух дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU