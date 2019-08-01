2019-08-01T07:42:36+03:00
Недвижимость

30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника

«Томскводоканал» переключит ряд новых микрорайонов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Необходимость в смене источника горячего водоснабжения вызвана изменениями в российском законодательстве.Необходимость в смене источника горячего водоснабжения вызвана изменениями в российском законодательстве.Фото: "КП" Архив
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От водоснабжения водой из реки на водоснабжение из подземных источников переходят с 1 августа «Южные ворота», «Подсолнухи», «Заречный», «Зеленые горки», а также улицы Нефтяной, Мечникова, Клюева, Обручева.

С момента застройки горячее водоснабжение районов осуществляется по так называемой «закрытой» схеме. Вода для этих нужд поступает питьевая речная. Поставляет ее «Томскводоканал» по обособленному водоводу. Затем эта вода локально подогревается - бойлерами на домах или на центральных тепловых пунктах. Данную услугу жителям оказывает другая ресурсоснабжающая организация.

Схеме водоснабжения останется закрытой, а отвечать за ее работу будут по-прежнему два поставщика. Однако вода из «горячего крана» теперь будет бежать та же, что и из холодного – подземная или артезианская.

Необходимость в смене источника горячего водоснабжения вызвана изменениями в российском законодательстве. Требования к качеству горячей воды предъявляются, как к питьевой воде с 2001 года.

Однако зоны санитарной охраны для реки не менялись долгие годы. Подготовка для проведения серии переключений велась специалистами «Томскводоканала» более года. Завершающим этапом станут работы по присоединению микрорайонов к новому, но уже знакомому источнику водоснабжения через специально построенные перемычки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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