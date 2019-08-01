Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-01T06:59:06+03:00

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Сегодня, 1 августа, около полуночи на 21 километре автодороги Томск – Самусь, произошло столкновение встречных автомобилей.

По предварительной информации, ВАЗ-2115, под управлением 20-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Mercedes Benz.

В результате аварии травмирован водитель отечественного автомобиля и три пассажира, в нем находившиеся– две девушки 20-ти и 22-х лет, а также 25-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, в соответствии с КоАП Российской Федерации ответственность за выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, предусматривает штраф 5000 рублей или лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU