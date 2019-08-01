Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-01T06:47:20+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего томича в совершении тяжких преступлений – убийство двух лиц, незаконная переделка огнестрельного оружия, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2018 года в двенадцатом часу ночи пришел к дому сестры своей жены. На тот момент они находились в бракоразводном процессе. Увидев в окне свою жену, обнимающуюся с незнакомым мужчиной, ревнивец решил убить обоих. Вернувшись к себе домой, он взял из сейфа охотничье двуствольное ружье ТОЗ-63 и в бане, расположенной рядом с домом, изготовил из него обрез. Он отпилил часть ствола и приклада. Вернувшись к дому сестры жены, обвиняемый разбил оконное стекло, открыл дверь и нанес жене удар обрезом по голове. После этого обвиняемый произвел несколько выстрелов в мужчину и один выстрел в жену. Раны оказались смертельными.

Свершив двойное убийство, обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Он добровольно сдался сотрудникам органов и написал явку с повинной. При предъявлении обвинения мужчина признал себя виновным. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU