2019-07-31T11:04:14+03:00
Общество

Назначен руководитель Томского центра изучения исторической памяти

Ученый – историк является автором работ по теме массовых репрессий, экспертом документальных фильмов-призеров российских и международных фестивалей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Валерий Уйманов много лет посвятил увековечению памяти жертв политических репрессий. Фото: Андрей Крамер, Томская областьВалерий Уйманов много лет посвятил увековечению памяти жертв политических репрессий. Фото: Андрей Крамер, Томская область
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Стало известно, что Валерий Уйманов назначен руководителем центра изучения исторической памяти (заместителем директора областного краеведческого музея по работе с мемориальным наследием), созданном в Томском областном краеведческом музее в рамках соглашения, подписанного 25 июля региональным департаментом по культуре с Государственным музеем истории ГУЛАГа.

Валерий Николаевич имеет ученую степень доктора исторических наук, занимается темой сохранения мемориального наследия уже 30 лет. Является автором более 25 работ, посвященных теме массовых репрессий и истории правоохранительных органов Западной Сибири, а также первой в России официально изданной Книги Памяти репрессированных жителей «Боль людская». Эта книга стала образцом для создания подобных изданий в других регионах страны.

По инициативе Валерия Уйманова была создана электронная база данных репрессированных жителей Томской области. Кроме того, он не раз выступал экспертом на съемках документальных фильмов о судьбах репрессированных. Киноленты были удостоены призов на российских и международных кинофестивалях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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