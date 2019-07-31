2019-07-31T09:40:12+03:00
Наука

Томские ученые нашли органические диоды для создания экранов телефонов

Они первыми в России решили эту проблему
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба ТГУФото: пресс-служба ТГУФото: из открытых источников
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Физики ТГУ придумали механизм создания синих органических диодов, которые необходимы для дисплеев телефонов, телевизоров, планшетов и пр. Синие диоды на органике остаются последним технически сложным «звеном» для структуры RGB.

Томские физики смогли создать светодиоды на основе гетероциркуленов — органических молекул, которые обладают высокой стабильностью и имеют хорошие люминесцентные показатели. Учёные разработали технологию создания в том числе синих OLED, которые, в отличие от красных и зелёных, являются проблемными с точки зрения их производства.

- В этом году мы смогли создать OLED в Томске, — пояснил руководитель гранта, доцент ФФ Рашид Валиев.

Диоды излучают свет и при этом практически не нагреваются; более того, позволяют освещать намного большую поверхность по сравнению с лампами накаливания благодаря контролируемой направленности излучения.

В будущем учёные планируют совершенствовать технологию производства синих OLED на циркуленах для гибких дисплеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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