Томские ученые нашли органические диоды для создания экранов телефонов
Физики ТГУ придумали механизм создания синих органических диодов, которые необходимы для дисплеев телефонов, телевизоров, планшетов и пр. Синие диоды на органике остаются последним технически сложным «звеном» для структуры RGB.
Томские физики смогли создать светодиоды на основе гетероциркуленов — органических молекул, которые обладают высокой стабильностью и имеют хорошие люминесцентные показатели. Учёные разработали технологию создания в том числе синих OLED, которые, в отличие от красных и зелёных, являются проблемными с точки зрения их производства.
- В этом году мы смогли создать OLED в Томске, — пояснил руководитель гранта, доцент ФФ Рашид Валиев.
Диоды излучают свет и при этом практически не нагреваются; более того, позволяют освещать намного большую поверхность по сравнению с лампами накаливания благодаря контролируемой направленности излучения.
В будущем учёные планируют совершенствовать технологию производства синих OLED на циркуленах для гибких дисплеев.
ИСТОЧНИК KP.RU