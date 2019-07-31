В Томской области утвердили схему обращения с отходами

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-31T09:25:45+03:00

Региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды рассмотрел документ с учетом предложений и замечаний, поступивших от жителей на общественных слушаниях

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Комплексная система по обращению с отходами, отраженная в территориальной схеме, призвана сократить количество мусора, отправляемого в места захоронения, за счет использования современных технологий переработки и утилизации. Об этом сообщает пресс – служба администрации Томской области.

Уточняется, что в документ по предложению общественности включены дополнительные объекты -мусоросортировочные комплексы и полигоны, места размещения отходов, их перегрузки и обработки, этапы строительства и реконструкции которых рассчитаны на 10 лет.

В электронной модели территориальной схемы представлена полная база данных по обращению с отходами в регионе. Она объединяет данные на 6 тысяч контейнерных площадок. Расчетное количество отходов, образующихся в течение года, составляет 634,3 тыс. тонн, из них 161,5 тысячи — крупногабаритного мусора. Схема предлагает поэтапный переход на раздельное накопление ТКО в «пилотных» городах. «Документ рассчитан до 2030 года и будет корректироваться по мере появления новых инфраструктурных объектов и изменений в законодательстве», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU