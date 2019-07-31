Жительница Томской области «разобрала» свое авто на запчасти, чтобы не платить долг

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-31T09:15:32+03:00

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Пытаясь избежать ареста автомобиля, должница пыталась ввести в заблуждение судебного пристава. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, женщину удалось поймать на лукавстве.

Стрежевчанка задолжала кредитной организации около 150 тысяч рублей. Приставам пришлось обратить взыскание на счета и зарплату гражданки, а также вынести запрет на перерегистрацию автомобиля ВАЗ 21150 (Lada Samara).

Когда пристав проверяла имущество, то сфотографировала автомобиль, как выяснилось не зря. На следующий день владелица машины. Придумала историю, что автомобиль якобы побывал в серьезном ДТП, представляет из себя груду металла и отправлен в другой город для разбора на запчасти. Но пристав немедленно предъявила фото машины. В тот же день на «Ладу» был наложен арест. Транспорт оставлен на ответственное хранение автовладельцу. Гражданка предупреждена об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, передачу и порчу арестованного имущества.

В случае, если должница не выплатит банковский заем в срок, то автомобиль будет направлен на оценку и реализован в счет погашения долга.

фото: пресс-служба УФССП России по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU