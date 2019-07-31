2019-07-31T09:04:35+03:00
Общество

В Томске выявлен фальсификат сливочного масла

Об этом свидетельствуют эксперты Томского областного Россельхознадзора, которые в ходе внеплановой выездной проверки молочной продукции отобрали пробы сливочного масла в одном из магазинов торговой сети "Магнит" и обнаружили подделку
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Как распознать фальсификат? Фото: gobalakovo.ruКак распознать фальсификат? Фото: gobalakovo.ru
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Об этом сообщается сегодня на сайте ведомства. Признаки фальсификации у образца масла сладко-сливочного несоленого "Щедрая Русь" с массовой долей жира 82,5% выявлены ГБУ "Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория". Партия продукции подлежит утилизации.

«В вышеуказанной пробе выявлено содержание фитостеринов: стигмастерин, кампестерин, β-ситостерин, что указывает на фальсификацию растительными маслами или жирами на растительной основе жировой фазы продукта», – отмечается на сайте.

Россельхознадзор выдал АО "ТАНДЕР" предписание об утилизации пищевой продукции, направив письмо руководству компании-производителя о принятии соответствующих мер.

Специалисты напоминают: настоящим коровьим или сливочным маслом может называться продукт, изготовленный только из сливок и цельного молока. В нем не должны присутствовать растительные жиры. Пачка натурального масла не может стоить менее 80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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