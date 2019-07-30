Дорожники ремонтируют четыре участка трассы Томск - Каргала - Колпашево

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-30T11:00:10+03:00

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На днях подрядчики отчитались в том, что уже выполнено и какие работы ведутся в настоящее время. Так, в Шегарском районе на участке 59-63 км они фрезеруют покрытие и кладут выравнивающий слой асфальтобетона. На участках 95-104 и 107-112 км началось устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На 22-километровом участке в Кривошеинском районе (15-172 км) дорожники занимаются устройством верхнего слоя из ЩМА, восстанавливают площадки и павильоны на автобусных остановках.

Для справки. Автодорога Томск-Каргала-Колпашево связывает областной центр с северными районами и проходит по Шегарскому, Кривошеинскому, Молчановскому, Колпашевскому, Парабельскому и Каргасокскому районам. В 2016-м на этой дороге отремонтировали 19-километровый участок в Шегарском районе, в 2017 году - три участка в Томском (24,2 км). Нынче будет приведено в порядок 39,2 км трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU