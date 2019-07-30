Особенным детям Томска организовали летний отдых

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-30T08:18:11+03:00

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Как сообщается на сайте администрации Томска, в проекте участвуют 12 ребятишек в сопровождении одного из родителей. К работе с детьми подключены 12 тьюторов, трое квалифицированных кураторов, которые предварительно протестировали особенных детей и написали для каждого индивидуальную программу занятий. Кроме того, в команде педагогов есть психолог, он проводит тренинги с родителями.

Занятия с детьми проходят с применением методов прикладного анализа поведения в интенсивном режиме, как индивидуально, так и в группах.

Пресс-служба мэрии также уточняет, что в Томске в рамках подпрограммы «Социальная интеграция», которая реализуется с 2009 года, создается доступная среда в учреждениях образования, культуры и спорта. Благодаря этому, в лагерях отдыха с дневным пребыванием в Томске отдохнули 103 ребёнка с инвалидностью, в лагерях труда и отдыха – 6. Смены в загородных лагерях посетили 5 детей с ОВЗ, 2423 ребенка отдохнули в лагерях с дневным пребыванием, 58 – в лагерях труда и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU