Житель Томской области осужден за заведомо ложный донос

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-29T08:16:58+03:00

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Как сообщается на сайте региональной прокуратуры http://prokuratura.tomsk.gov.ru подсудимый, работая на лесозаготовительной технике, не закрывал кабину автомобиля, на что ему регулярно указывали напарники. Эта привычка распространялась и на личный автотранспорт, который житель Нарыма тоже оставлял открытым. Решив проучить подсудимого, один из его коллег снял из центральной панели машины автомагнитолу и спрятал ее за сиденье. Увидев пропажу, подсудимый вызвал сотрудников полиции и, ожидая их приезда, сообщил о случившемся напарникам. Один из них сразу сообщил ему о «розыгрыше» и местонахождении имущества.

Тем не менее, подсудимый решил утаить от полицейских действительное положение дел и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности, сообщил приехавшим сотрудникам следственно-оперативной группы о совершенном в отношении него преступлении – хищении автомагнитолы.

Свою вину в инкриминированном деянии подсудимый признал полностью, пояснив, что не хотел выглядеть глупо в глазах работников полиции.

С учетом раскаяния подсудимого, положительной характеристики его личности и отсутствия у него других судимостей государственный обвинитель Артем Саенко счел возможным назначение ему наказания, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ.

На основании этого суд приговорил виновного к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU