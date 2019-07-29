2019-07-29T07:13:20+03:00
Недвижимость

В Томской области изменится размер соцвыплат на оплату ЖКУ

Льготникам сделают перерасчет
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В нашем регионе соцвыплаты получают 152 тысячи человек.В нашем регионе соцвыплаты получают 152 тысячи человек.Фото: "КП" Архив
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В августе будут пересчитаны выплаты за ЖКУ льготникам и получателям субсидий, -сообщили в департамента социальной защиты населения Томской области. Такое решение принято в связи с июльским повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В Томской области социальную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг получают 152 тысячи человек. К льготникам относятся ветераны труда, реабилитированные, многодетные семьи, инвалиды и другие категории областных и федеральных льготников. Еще 41 тысяча жителей региона с низким доходом получают жилищную субсидию.

Одновременно с перерасчетом для всех категорий льготников по состоянию здоровья и службе (это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, чернобыльцы, ветераны войны и боевых действий) будет пересмотрена компенсация на оплату ЖКУ за первое полугодие 2019 года. Она будет рассчитываться с учетом фактического потребления коммунальных услуг.

По вопросам перерасчета выплат можно позвонить по телефону «горячей линии»: (3822) 60-27-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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