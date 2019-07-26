В уличном книжном шкафу томской «Научки» нашли раритет

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-26T10:00:33+03:00

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Биологи ТГУ обнаружили книгу известного исследователя Бориса Токина с авторской подписью, адресованной его ученице. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Раритет находился в общественном шкафу, куда горожане приносят ненужные им книги. Скорее всего, прежнему обладателю она досталась случайно, и человек попросту не знал, что авторство и автограф на книге принадлежат легендарному учёному, чьи исследования в годы Великой Отечественной войны спасли многих солдат.

— Мы с коллегой нашли книгу «Фитонциды. Губители микробов». Она была издана в 1951 году. Мы знаем её еще со студенческих лет и просто обомлели, обнаружив на первой странице дружескую подпись, оставленную автором Борисом Токиным, — рассказывает доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Светлана Михайлова. — На первой странице книги чернилами выведено «Милой Тоне Коваленок — ученице, другу, человеку — на добрую память от Б. Токина». Надпись сделана 8 марта 1952 года. Очевидно, что это был подарок к Женскому дню.

Борис Петрович Токин был одним из самых известных биологов страны. Выпускник Первого медицинского университета приехал в Томск в 1930-е годы. Он был назначен ректором ТГУ, но пробыл им недолго. В 1938-ом Токина репрессировали. В застенках он провел почти год, после чего был освобожден и реабилитирован. В 1941 году Борис Токин возглавил Томский комитет ученых, на первом же собрании он обратился к коллегам с речью, в которой призвал «безжалостно исключить из планов исследований те темы, которые не имеют отношения к обороне, не имеют значения для промышленности, транспорта, сельского хозяйства».

Ещё до начала Великой Отечественной войны Борис Петрович начал исследования, которые впоследствии спасли жизнь многим раненым. В 1948 году за научный труд «Фитонциды» он был удостоен Сталинской премии, получить которую можно было только за выдающиеся достижения.

Раритет, найденный в Общественном книжном шкафу, биологи решили оставить на кафедре, где он будет в постоянном доступе для студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU