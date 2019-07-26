В Томской области пенсионерка с внуком угрожала 13-летней девочке

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-26T09:30:26+03:00

Она сказала, что убьет ее

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В Каргасокском районе местная жительница угрожала девочке-подростку за то, что та обидела ее внука. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 67-летняя гражданка подошла к девочке на улице. В это время 13-летний ребенок гулял во дворе с подругами.

Желая проучить девочку, женщина взяла ее за шею, угрожая убить. Потерпевшая испытала физическую боль и страх за свою жизнь, - пояснили в прокуратуре.

Свою вину женщина признала, раскаялась и извинилась перед девочкой.

Учитывая преклонный возраст подсудимой и мнение законного представителя потерпевшей, просившей не назначать виновной строгую меру наказания, суд приговорил женщину к 80 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU