2019-07-26T08:39:21+03:00
Дом. Семья

Томичи обеспокоены массовой гибелью пчел

Такая ситуация могла произойти из-за обработки урожая химикатами из Китая
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ситуация с пчелами заметно скажется на урожае меда и продуктов пчеловодства.Ситуация с пчелами заметно скажется на урожае меда и продуктов пчеловодства.Фото: "КП" Архив
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В управление Россельхознадзора стали поступать сообщения от пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов, в которых они говорят о массовой гибели пчел. Аналогичная ситуация прослеживается и в других регионах России: республике Татарстан, Орловской области, Алтайском крае, Удмуртии, республике Марий Эл и др.

Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней.

Особую настороженность вызывает химия для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами. Отмечаем, что при несоблюдении регламента применения пестицидов существует реальная опасность для окружающей природной среды, животного и растительного мира.

Массовая гибель пчел, также могла возникнуть из-за инфекционных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов.

Управление Россельхознадзора по Томской области продолжает осуществлять сбор информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, представляющих угрозу жизни или здоровью животных, включая пчел, при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения выявленных на всех этапах их обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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