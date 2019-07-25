Неравнодушный томич помог задержать пьяного водителя

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-25T07:56:48+03:00

Очевидец заметил неладное и сообщил о ситуации в ГИБДД

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Нетрезвого автолюбителя удалось задержать полицейским благодаря информации от внимательного гражданина. Как сообщили в УМВД по Томской области, 24 июля около 18:30 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что по улице Говорова в сторону проспекта Мира двигается автомобиль Chevrolet Niva, водитель которого с признаками опьянения.

Со слов гражданина, указанный автомобиль мчался по дороге с небезопасной скоростью, что могло спровоцировать аварию. В последствии звонивший сообщил, что в районе улицы Мира. 23 водитель внедорожника передан сотрудникам ГИБДД.

В отношении 40-летнего водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Благодаря помощи граждан сотрудники полиции уберегли участников дорожного движения от возможных трагических последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU