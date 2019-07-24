2019-07-24T12:30:05+03:00
Общество

Томские полицейские нашли девушку, которая пошла в лес за ягодами и потерялась

Ее искали отрядом, с сигнальными ракетами и пистолетом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В субботу вечером, 20 июля, в дежурную часть Тегульдетского района поступило сообщении о пропаже человека.

Как сообщили в УМВД по Томской области, родные потерявшейся сказали, что утром 28-летняя женщина ушла в лес по ягоды в районе поселка Новошумилово Тегульдетского района, но так и не вернулась.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Была сформирована поисковая группа, в состав которой также вошли местные жители, представители добровольной народной дружины поселка Белый Яр и МЧС.

Разделившись на несколько групп, стражи порядка углубились в лес, окликая пропавшую женщину по имени, в том числе с использованием специальных средств: электромегафона, а также сигнального пистолета и ракет. В общей сложности был организован поиск в лесисто-болотистой местности площадью не менее 25 квадратных километров

21 июля женщина была найдена. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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