Новое пополнение росгвардейцев посетили томский ОМОН

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-24T12:11:44+03:00

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Сегодня обучающиеся в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Томской области молодые сотрудники Росгвардии приехали в ОМОН, чтобы поближе познакомиться со спецификой службы этого спецподразделения.

По традиции, сначала гостям был представлен просмотр презентационного видеофильма «Росгвардия. История. Задачи. Перспективы», который росгвардейцы просмотрели с большим интересом, а затем их проводили в музей ОМОН, хранящий историю отряда, от начала сформирования и до сегодняшних дней: фото командиров, сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, награды, обмундирование и многое другое, что неразрывно связано со служебными буднями отряда. В ходе выставки вооружения боец ОМОН рассказал присутствующим о тактико-технических характеристиках вооружения и обмундирования, а также о качествах, которые необходимы мужчине, желающему служить в отряде, среди которых — сила и крепость духа являются первостепенными и неотъемлемыми.

Затем гостям показали спортивный зал, в котором спецназовцы поддерживают свою физическую форму. Спортивное помещение недавно было отремонтировано, и сегодня зал оборудован необходимыми бойцам спортивными снарядами.

Закончился визит проведением инструктажа, в ходе которого сотрудник ОМОН рассказал новому пополнению росгвардейцев о мерах безопасности при несении службы, которые необходимо знать и правильно применять при выполнении служебных обязанностей. Через пару недель молодым росгвардейцам предстоит принятие Присяги, после чего начнется служебная деятельность, требующая полной отдачи, и соблюдение мер личной безопасности станет залогом долгой и интересной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU