Томичи намерены добывать золото и опалы

СЕГОДНЯ 00:03 2019-07-23T00:03:13+03:00

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В Томской области планируется разработка уникальных месторождений полезных ископаемых таких, как опалы, серебро, кадмий, платина и золото. Обсуждение «драгоценной» темы состоялось в областном центре в понедельник, 22 июля.

«Члены экспертного совета при заместителе губернатора Томской области по промышленной политике обсудили перспективы добычи в регионе твердых полезных ископаемых, руд и песков драгоценных металлов и руд цветных металлов», - сообщила пресс-служба администрации региона.

На суд экспертов свои проект представили две компании. ООО «Спецгеострой» доложило о залежах опала в Томском районе. По оценке специалистов, запасы сортового опала тут составляют 136 тонн, а его разновидностей (молочно-белый кахолонг, прозрачный гиалит, черный, коричневый опал и др.) начитывается 22 вида.

ООО «Управляющая компания ТИСК» заинтересована в Турунтаевском полиметаллическом месторождении. Компания планирует карьерную добычу и строительство горно-обогатительного комбината.

Аналогичных участков недр в мире немного. Обычно в качестве сопутствующего металла идет свинец, а под Турунтаево - серебро и кадмий, а также платина и золото. Содержание цинка в руде местами превышает 20%, а предварительные запасы оценены более чем в 700 тысяч тонн. Кроме того, ТИСК занимается разработкой Батуринского месторождения, где средневзвешенное содержание золота составляет 6,2 - 8,3 грамма на тонну.

Как сообщили об итогах разговора в администрации региона, экспертный совет поддержал представленные проекты и рекомендовал областному департаменту по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса рассмотреть варианты создания в регионе кластера твердых полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU