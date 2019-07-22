Два гастролера вымогали деньги у томских предпринимателей, грозясь расправой

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-22T11:57:32+03:00

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Следственный отдел томской полиции завершил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух временно проживавших в Томске граждан 31 и 45 лет.

В 2016 и 2017 годах во время пребывания в Томске они вымогали деньги у предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, для этого злоумышленники использовали подложные документы и угрожали применением насилия в случае невыполнения их требований.

В подтверждение реальности угроз обвиняемые повредили автомобиль одного из потерпевших. Вымогатели требовали от двухсот до четырехсот тысяч рублей. От второго предпринимателя злоумышленники получили более 1,2 миллиона рублей, под угрозой применения насилия и уничтожения его имущества.

В итоге возбудили 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пока обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Дальнейшую их судьбу решит Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU