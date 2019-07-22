В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов
Следователи Кировского района Томска завершили предварительное расследование уголовного дела «стероидной лаборатории». Они вывели на чистую воду интернет-магазин анаболиков.
Так, томич у себя в квартире организовал производство по изготовлению таблеток и жидких сильнодействующих анаболических стероидов. Вся продукция, готовая к отправке, сопровождалась голографическими наклейками. Сильнодействующие вещества пересылались через транспортную компанию в Москву, а затем – в различные регионы России.
Кроме этого установлено, что злоумышленник получал деньги через виртуальные счета и заработал более 2,2 миллионов рублей.
Таким образом, было возбуждено уголовное дело по статьям 234 и 174.1 УК РФ. В настоящее время дела соединены в одно производство и направлены в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU