2019-07-22T10:47:06+03:00
Происшествия

В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов

Он организовал «фирму» по выпуску анаболиков
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ironman.ruфото: ironman.ruФото: из открытых источников
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Следователи Кировского района Томска завершили предварительное расследование уголовного дела «стероидной лаборатории». Они вывели на чистую воду интернет-магазин анаболиков.

Так, томич у себя в квартире организовал производство по изготовлению таблеток и жидких сильнодействующих анаболических стероидов. Вся продукция, готовая к отправке, сопровождалась голографическими наклейками. Сильнодействующие вещества пересылались через транспортную компанию в Москву, а затем – в различные регионы России.

Кроме этого установлено, что злоумышленник получал деньги через виртуальные счета и заработал более 2,2 миллионов рублей.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело по статьям 234 и 174.1 УК РФ. В настоящее время дела соединены в одно производство и направлены в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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