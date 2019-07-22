У томички, которая задолжала более 16 млн рублей по кредитам, конфисковали площади

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-22T07:40:24+03:00

Пока шли все разбирательства, работа на предприятии не прекращалась Фото: Архив "КП"

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Местная жительница оказалась в непростой ситуации, накопив многомиллионный долг по кредиту. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области, гражданка задолжала более 16 млн. рублей.

Исполняя судебное решение, пристав выяснила, что у женщины имеется собственность, которая находится в залоге, а именно: оборудование и производственные объекты, где арендатор выпускает сухие строительные смеси.

Пристав наложила арест на часть производственного комплекса. Здание, земельный участок, одно из помещений и оборудование по производству смесей. Здание и земля были проданы на торгах более чем за 8,6 млн. рублей. А на помещение не нашлось покупателей, и оно было предложено взыскателю. Банк принял предложение и оставил данное имущество за собой в счет погашения долга. Поскольку стоимость этой недвижимости оказалась гораздо больше долга, кредитная организация вернула гражданке около 4 млн. рублей. А с оборудования арест был снят.

Отметим, что пока шли все разбирательства, работа на предприятии не прекратилась, т.к. за производителем сухих строительных смесей право аренды было сохранено.

ИСТОЧНИК KP.RU