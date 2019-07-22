2019-07-22T06:59:00+03:00
Недвижимость

Дома на Фрунзе в Томске на весь день останутся без холодной воды

Под отключение попадают три большие улицы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Один день придется потерпеть неудобстваОдин день придется потерпеть неудобстваФото: Дмитрий СМИРНОВ
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22 июля «Томскводоканал» заменит запорную арматуру на двух участках водопроводной линии по ул. Никитина. В связи с этими работами с 9 до 22 часов по следующим адресам будет отсутствовать холодное водоснабжение:

ул.Киевская, 17;

ул.Никитина, 26стр.3, 56, 37а, 37б, 49;

пр.Фрунзе, 86, 88, 92а, 92г, 94.

«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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