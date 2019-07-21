В выходные в Томи утонул один мужчина, второго удалось спасти

21 Июль 22:12 2019-07-21T22:12:46+03:00

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Жаркая погода на минувшей неделе сподвигла к купанию многих томичей и, к сожалению, некоторые из них сделали плохой выбор, отправившись купаться в непредназначенные для этого места. Данное обстоятельство привело к тому, что один из купающихся утонул в Томи в районе пер. Заозерный, его тело спасателям найти не удалось. Предположительно, 26-летний мужчина был унесен сильным течением.

Еще один мужчина в субботу, 19 июля был спасен. Этот томич, очевидно, родился «в рубашке», поскольку отправился на подвиги в ранний час (около 5 утра) и намеревался переплыть Томь в районе «Томских мельниц». По счастью, горе-пловец вовремя адекватно соизмерил свои силы, опомнился и сумел зацепиться за буй, где и стал призывать на помощь. Сотрудники поисково-спасательной службы по Томкой области незамедлительно прибыли по звонку очевидцев на место происшествия и помогли мужчине выбраться на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU