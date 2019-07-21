6-летний ребенок пострадал в ДТП с троллейбусов в Томске

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-21T10:28:03+03:00

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В субботу, 20 июля, на улице Высоцкого произошло ДТП, в котором пострадали трое взрослых и один ребенок. Все они находились в салоне «Жигулей», столкнувшихся с троллейбусом. К счастью, сам троллейбус в момент столкновения ехал без пассажиров.

В полиции уточнили, что авария случилась около 15.30 часов дня напротив здания по улице Высоцкого, 18, строение 1. По предварительной информации, причиной ДТПстало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении троллейбусу, двигавшемуся по городскому маршруту в сторону Иркутского тракта», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, уточнив, что все пострадавшие - водитель ВАЗа, две девушки-пассажирки и ребенок доставлены в больницу для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU