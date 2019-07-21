2019-07-21T10:28:03+03:00
Происшествия

6-летний ребенок пострадал в ДТП с троллейбусов в Томске

Мальчик находился в салоне ВАЗа вместе с тремя взрослыми
Татьяна Щукина
Поделиться:
Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

В субботу, 20 июля, на улице Высоцкого произошло ДТП, в котором пострадали трое взрослых и один ребенок. Все они находились в салоне «Жигулей», столкнувшихся с троллейбусом. К счастью, сам троллейбус в момент столкновения ехал без пассажиров.

В полиции уточнили, что авария случилась около 15.30 часов дня напротив здания по улице Высоцкого, 18, строение 1. По предварительной информации, причиной ДТПстало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество в движении троллейбусу, двигавшемуся по городскому маршруту в сторону Иркутского тракта», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, уточнив, что все пострадавшие - водитель ВАЗа, две девушки-пассажирки и ребенок доставлены в больницу для осмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 коров сгорели, 21 были спасены во время пожара в Бакчаре Томской области
Бюджет томского Пенсионного фонда пополняют злостные должники
На ул. Красноармейской, 84 в Томске сделают газон с парковкой
Лихач на «Мерседесе» разнес машину и забор на Красноармейской в Томске
Томская область особо отличилась в добыче песка и пошиве спецодежды
Томичи, готовьте деньги за проезд
Около сотни томичей переквалифицировались в педагоги
Томские пожарные спасли горе-курильщика из загоревшегося гаража
У томского бизнесмена-алиментщика приставы арестовали дом и производство
Райсуд Томска потребовал заблокировать тест "Сноба" про коррупцию
ДТП в тумане: водитель «Тойоты» столкнулся в ГАЗом под Томском
Нервный томич «подрался» с дорожным знаком, ударившись об него головой
Найдет мертвым пенсионер, которого в Томске искали неделю
На пр. Ленина у ТГУ меняют тротуарную плитку и ставят гранитные бордюры
Томские полицейские предотвратили хищение икон из православного храма
Поддельные «Apple» и сумки «Chanel» задержали в Томске