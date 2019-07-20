Бюджет томского Пенсионного фонда пополняют злостные должники

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-20T14:57:38+03:00

В 2019 году предприятия уже выплатили долгов на сумму 83,7 млн. рублей

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На заседание постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части бюджета Томска были приглашены руководители шести предприятий, суммарная задолженность в бюджет Томска которых по налоговым платежам и страховым взносам в ПФР г. Томска составляет более 1,6 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Самый крупный должник – строительно-монтажное предприятие - оплатил задолженность до заседания комиссии. Таким же образом поступили и еще четыре приглашенные организации. В отношении не явившегося на комиссию предприятия ООО «Томскстройиндустрия», занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, инициирована процедура банкротства.

Всего с начала 2019 года в рамках работы комиссии по пополнению доходной части бюджета Томска проведена работа по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам более 60 томских предприятий. По состоянию на 1 июля в бюджет Томска поступило платежей от должников на сумму 83,7 млн. рублей (89% от суммы долга).

ИСТОЧНИК KP.RU