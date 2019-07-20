2019-07-20T14:45:35+03:00
Недвижимость

На ул. Красноармейской, 84 в Томске сделают газон с парковкой

Свободная площадка появилась после сноса аварийного дома
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Дом не представлял исторической ценности. Фото prawdom.ruДом не представлял исторической ценности. Фото prawdom.ru
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Старый дом на ул. Красноармейской, 84 был признан аварийным, подлежащим сносу еще в 2013 году. Из 8 квартир в 2019 году оставалась одна не расселенная, в которой жильцы фактически не проживали. В этом году были выделены средства на ее изъятие, а после полного расселения дома, здание наконец-то снесли. На площадке за лето будет обустроен газон и появятся парковки.

Ранее сообщалось, что в этом году за счет средств областного бюджета планируется целый комплекс работ по благоустройству улицы Красноармейской. Проект предусматривает снос нескольких аварийных домов, не представляющих исторической ценности. На их месте будут созданы общественные пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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