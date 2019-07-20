2019-07-20T14:11:31+03:00
Происшествия

Лихач на «Мерседесе» разнес машину и забор на Красноармейской в Томске

Водитель на большой скорости врезался в ограждение реабилитационного центра
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Место происшествия.Фото: ПСС по ТОМесто происшествия.Фото: ПСС по ТО
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Автомобиль Mercedes-Benz врезался в забор здания на улице Красноармейской в Томске. ДТП произошло ранним утром субботы, 20 июля. По свидетельству очевидцев, перед аварией машина двигалась на высокой скорости по встречно полосе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением транспортного средства, автомобиль совершил наезд на препятствие (металлический забор), после чего произошло его опрокидывание», – сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате аварии водитель автомобиля и два его пассажира с травмами доставлены в больницу. Одного из пострадавших во время аварии зажало в автомобиле, потребовались усилия спасателей, чтобы извлечь его из салона и передать медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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