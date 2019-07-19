Томичи, готовьте деньги за проезд

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-19T10:53:09+03:00

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С 1 января нынешнего года жители областного центра платят за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах по 21 рублю. В 2020 году в Томске планируется установить предельный тариф за одну поездку – он составит 22 рубля. В 2021-м сумма увеличится до 23 рублей, в 2022 г. – еще на рубль и будет равняться 24 рублям, в 2023 и 2024 годах - 25. Данная информация содержится в постановлении об утверждении регулируемых предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа, подписанном мэром Томска Иваном Кляйном и размещенном на сайте городской администрации.

Кроме того, в приложении к постановлению указаны тарифы на перевозку пассажиров городским транспортом, которая будет осуществляться после 21 часа. В 2020 и в 2021 годах тариф составит 25 рублей, в следующие три года - 30 рублей.

Тариф для томских пенсионеров тоже будет увеличен на 1 рубль: в автобусе, например, он вырастет с 19 рублей в 2020 году до 23 рублей в 2024 году. В трамвае и троллейбусе максимально допустимый тариф для этой категории граждан в 2020 году составит 17 рублей с дальнейшим повышением на 1 рубль, и к 2024 году достигнет 21 рубля.

Что касается провоза багажа, то в 2020 и в 2021 годах его стоимость будет составлять 10 рублей, в последующие три года дойдет до 12 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU