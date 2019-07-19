Около сотни томичей переквалифицировались в педагоги

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-19T10:29:06+03:00

Актуальный проект «Школьный учитель» за 3 года работы позволил соискателям найти работу в детских садах, школах и учреждениях среднего профобразования Проект «Школьный учитель» за 3 года работы позволил соискателям найти работу в детских садах, школах и

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Бывшие геофизики, соцработники, менеджеры, экономисты, юристы (всего больше 30 человек) решили пройти в 2019 году профпереподготовку, чтобы стать педагогом по программе "Школьный учитель", сообщает пресс-служба администрации Томской области. Часть обучающихся уже приступила к работе в школах Томска и Верхнекетского района. С 2016 года в регионе в рамках этого проекта прошло обучение 96 человек.

Программа «Школьный учитель» стартовала в регионе летом 2016 года. В ее рамках томичи без педагогического образования получают профессию учителя. По словам начальника департамента труда и занятости Томской области Светланы Грузных, проект позволяет трудоустроиться не только в школу, но и в учреждения среднего профессионального и дошкольного образования. «Обучение организовано в Томском государственном педагогическом университете по очно-заочной и заочной форме с применением методов дистанционного обучения. Программа составляется индивидуально, в зависимости от опыта и уровня подготовки соискателя», – приводится в сообщении прямая речь руководителя.

Уточняется, что стать участниками проекта «Школьный учитель» могут и томичи с педагогическим образованием, которые не работали по профессии либо имели длительный перерыв в работе, и те, кто имеет среднее профессиональное образование по рабочей специальности высокой квалификации, и выпускники вузов, которые не могут найти работу.

ИСТОЧНИК KP.RU