Райсуд Томска потребовал заблокировать тест "Сноба" про коррупцию

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-19T08:22:08+03:00

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В конце июня в Кировском районном суде города Томска рассматривалось дело по административному иску асиновского городского прокурора к Управлению федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области о признании теста, размещенного на Интернет-странице издания «Сноб», информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Этого потребовал прокурор г. Асино А. Жохов. Решение удовлетворено, его текст размещен на сайте суда.

Известно, что подозрительный с точки зрения асиновского прокурора тест появился на сайте в ноябре 2017 года благодаря новости о том, что в 2016 году из госбюджета «утекло» более 19 млрд. рублей ввиду коррупции.«При таких обстоятельствах, суд считает, что информация, размещенная на Интернет-странице /________/, является запрещенной, поскольку за совершение действий, размещенных на указанном Интернет-сайте, предусмотрена уголовная и административная ответственность, а ее распространение нарушает права и законные интересы граждан, оказывают прямое негативное воздействие на нравственность граждан - пользователей сети «Интернет», чем нарушает конституционные права неопределенного круга лиц свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, гарантированным Конституцией Российской Федерации», - сказано в решении Кировского районного суда. Пока оно не вступило в законную силу.

На сайте Интернет-издания в ответ сказано следующее: «Мы предполагаем, что Кировский районный суд в Томске в ходе рассмотрения дела, возможно, сам не прошел этот тест — а ведь он основан на реальных кейсах коррупции и воровства».

ИСТОЧНИК KP.RU