Рассеянный томский воришка обронил на месте кражи свой сотовый телефон

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-18T05:15:05+03:00

В следующий раз лучше сразу оставить паспорт. Фото: УМВД по ТО

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Комически-драматический случай пришлось разбирать сотрудникам ОМВД России по Колпашевскому району Томской области. Работая по заявлениям двух граждан, которые в одночасье лишились своих автомагнитол, они выехали на место преступления и обнаружили там крайне редкий вещдок в виде мобильника преступника. Поскольку население Колпашева составляет всего 23 тысячи человек и «чужие там не ходят» (город отделен от «большой земли» тайгой и рекой Обью), то подозреваемого полицейские задержали довольно быстро. Им оказался ранее судимый местный житель 42 лет от роду.

«По предварительным данным, подозреваемый в вечернее время, находясь во дворе дома по ул. Челюскина города Колпашево, похитил из двух автомобилей автомагнитолы, при этом обронив в одном из них сотовый телефон», - сообищла пресс-служба УМВД по Томской области..

В отношении рассеянного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU