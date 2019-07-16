2019-07-16T02:25:20+03:00
Происшествия

Томич обменивал деньги подслеповатой старушки на купюры из Банка приколов

Полученные 15 тысяч рублей мошенник потратил на алкоголь
Татьяна Щукина
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В суде горе-сосед раскаялся в своем поступкеВ суде горе-сосед раскаялся в своем поступкеФото: Архив "КП"
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51-летний житель одного и сел Томского района признан виновным в совершении двух преступлений по статье «мошенничество». Мужчина в корыстных целях воспользовался доверием к нему престарелой соседки, поскольку у нег закончились собственные деньги на выпивку. Задобрить «зеленого змия» посредством обмана полуслепой старушки злоумышленнику помогли шуточные купюры.

«Установлено, что в середине мая 2019 года подсудимый после употребления алкогольных напитков решил приобрести дополнительную порцию спиртного. Поскольку денег у него не было, подсудимый решил получить их обманом. Взяв купюру «Банка приколов» достоинством в 5 тыс. рублей, он пришел к 82-летней соседке и попросил разменять купюру более мелкими деньгами. Соседка, зрение которой с годами ослабело, выполнила его просьбу. Спустя месяц подсудимый «разменял» таким образом уже 10 тыс. рублей», - сообщили в региональный прокуратуре, уточнив, что похищенные деньги подсудимый потратил на спиртное и другие нужды.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся, ущерб престарелой соседке он возместил. Любитель алкоголя приговорен к 1,5 годам исправработ с удержанием 15% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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