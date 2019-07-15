Сильные дожди, возможны грозы во вторник в Томске

15 Июль 21:42 2019-07-15T21:42:21+03:00

Жителям города лучше не выходить из дома без зонта

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Главное управление МЧС по Томской области вновь «порадовало» земляков сообщением о неблагоприятных погодных условиях.

«На основании бюллетеня Томского Гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По области и городу Томску ожидается переменная облачность. По юго-востоку небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, днем возможен град. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью +11…+16°С. Температура днем +23…+28°С. », - отметили в ведомстве.

Грозы и сильный ветер вкупе создают идеальные условия для лесных пожаров, потому специалисты МЧС не исключают их появление на территории региона, особенно в Колпашевском районе, где 16-17 июля ожидается 4 класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU