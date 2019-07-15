Сильные дожди, возможны грозы во вторник в Томске
Главное управление МЧС по Томской области вновь «порадовало» земляков сообщением о неблагоприятных погодных условиях.
«На основании бюллетеня Томского Гидрометцентра поступило штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По области и городу Томску ожидается переменная облачность. По юго-востоку небольшие, местами умеренные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, днем возможен град. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура ночью +11…+16°С. Температура днем +23…+28°С. », - отметили в ведомстве.
Грозы и сильный ветер вкупе создают идеальные условия для лесных пожаров, потому специалисты МЧС не исключают их появление на территории региона, особенно в Колпашевском районе, где 16-17 июля ожидается 4 класс пожароопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU