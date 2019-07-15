Томские росгвардейцы провели патриотическую акцию в детском лагере

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-15T12:23:51+03:00

Дети с удовольствием разбирали и собирали оружие, а также задавали по вопросы по службе бойцов

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Представители Росгвардии: ОМОН, вневедомственной охраны, кинологи Северского соединения и начальник физической и служебной подготовки Управления Росгвардии по Томской области провели с ребятами военную зарядку.

Со структурой и особенностями служебной деятельности томской Росгвардии познакомила детей начальник пресс-службы Управления подполковник Татьяна Крестинина. Затем поочередно сотрудники и военнослужащие представили свое подразделение: бойцы отряда мобильного особого назначения показали и прокомментировали назначение экипировки, снаряжения и бронеавтомобиля «Тигр». Представители спецназа предоставили ребятам возможность прокатиться в настоящей бронемашине. После обязательного инструктирования о правилах поведения при посадке и высадке, ребятня ринулась к бронеавтомобилю. Сотрудники ОМОН не уехали из санатория, пока не прокатили всех до одного ребенка, почти 200 человек.

На следующем этапе детей ждали сотрудники вневедомственной охраны томской Росгвардии, представившие экипировку и оружие, состоящие на вооружении подразделения. Росгвардейцы помогли разобрать и собрать учебный пистолет Макарова и приметить экипировку сотрудника вневедомственной охраны.

Продолжили мастер-класс военнослужащие -кинологи Северского соединения. Они рассказали об основных требованиях к дрессировке служебных собак, характере и привычках своих питомцев, правилах их кормления и содержания. Со своими четвероногими напарниками Тайсоном и Хэмми военнослужащие показали все, что на что способны их умные животные, что у ребят вызвало восторг и восхищение. На следующей станции ребят ждала военная физзарядка с военнослужащим Росгвардии. Майор Денис Орлов, отвечающий за физическое воспитание сотрудников и военнослужащих томской Росгвардии, выполнил с детьми комплексы силовых упражнений для военнослужащих. Ребятишки четко выполняли все команды представителя Росгвардии, старательно повторяя все его движения. Провожая росгвардейцев, дети долго и искренне благодарили сотрудников и военнослужащих Росгвардии за такой интересный визит и пригласили в гости опять.

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ИСТОЧНИК KP.RU