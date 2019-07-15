Томск примет участие в развитии туризма пожилых людей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-15T09:03:02+03:00

Бабушки "по обмену" могут приехать в Томск благодаря таким программам Фото: из открытых источников

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«Открытый университет» вместе с Международной ассоциацией университетов третьего возраста планирует развивать в Томске туризм для пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ. Эксперты полагают, что Томск может быть интересен пожилым туристам.

В конце 2016 года ТГУ вступил в Международную ассоциацию университетов третьего возраста (AIUTA). На данный момент наш вуз — единственный представитель России в ассоциации, и планируется, что он будет ее координатором в нашей стране.

- В последние годы начало развиваться направление, связанное с туризмом пожилых людей. Планируется организовывать туристические маршруты пенсионеров в страны и города, которые являются ее членами, — рассказала директор «Открытого университета», профессор ТГУ Елена Новикова. — Уже сейчас понятно, что это отдельная сфера деятельности. Она должна сопровождаться медицинской поддержкой, страхованием, туры должны быть приспособлены для пожилых людей.

Президент ассоциации Франсуа Велла, в свою очередь, заинтересован перспективами организации из Томска экскурсий по Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU