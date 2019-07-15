Через томскую фирму по поддельным документам вывели свыше 28 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-15T08:32:25+03:00

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Завуалированную преступную схему раскрыли сотрудники томской таможни и Управления ФНС России по Томской области.

Как выяснилось, недобросовестные предприниматели Челябинска придумали сложную схему вывода денег за рубеж. Они купили фирму в Томске, которая ранее успешно вела внешнеэкономическую деятельность, но с 2015 года поставки из Китая прекратила.

Мошенники заключали договоры на поставку товаров из Киргизии. Счета открывали в банках разных городов, в том числе Екатеринбурга, Новосибирска. Деньги за товары «фирмам-поставщикам» из Киргизии переводили через систему «Клиент-Банк», позволяющую совершать платежи удаленно.

Однако договоры поставки заключались не от имени фактического руководителя, а от имени прежнего директора, который с 2015 года никакого участия в деятельности компании не принимал.

Таким образом, деньги в адрес киргизских фирм переводились с использованием подложных документов.

Реально товары, указанные в семи заключенных договорах - женская, детская, мужская обувь из искусственной кожи, хлопчатобумажный трикотаж, текстиль (в том числе производства КНР), сплав свинца в чушках (слитках), – поставлены не были. Также не была возвращена валютная выручка на счета томской фирмы, как того требует валютное законодательство РФ.

В итоге, в Киргизию было переведено 28 687 568 рублей группой лиц по предварительному сговору. В апреле и июне 2019 года возбуждено 7 уголовных дел. Всем фигурантам грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU