Под Томском погиб младенец в машине скорой помощи

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-15T06:58:27+03:00

Его отец не справился с управлением и разбился

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Вчера, 14 июля, около 22:05 на автодороге № 50 со стороны деревни Чернильщиково в сторону Северска произошло ДТП, - сообщили в УМВД по Томской области.

Водитель без прав на автомобиле ВАЗ 2106 не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина погиб на месте, а находившийся в машине шестимесячный ребенок скончался в машине скорой помощи.

По данным ГИБДД, водителю было 34 года. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина не справился с управлением, наехал на металлический столб, затем съехал в кювет, после чего скончался от полученных травм. Находившийся в детском удерживающем устройстве полугодовалый ребенок, также получил повреждения, от которых погиб по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU