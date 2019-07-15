В Томске начинаются торги по определению перевозчиков на маршрутах

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-15T06:28:21+03:00

Теперь к транспорту есть четкие требования относительно возраста и оборудования. Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

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На этой неделе начинаются первые торги по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах. Еще две недели назад в мэрии было подписано постановление, согласно которому городская маршрутная сеть претерпела изменения: кое-какие маршруты отменены, а на других напротив решено пустить дополнительные автобусы.

С документом можно ознакомиться на портале городской администрации в разделе «Постановления и распоряжения»

В нем перечислены маршруты, которые будут отменены

«Отменить с 01.01.2020 автобусные муниципальные маршруты регулярных перевозок №№ 2, 3, 10, 16, 24, 31, 32. <…> Изменить параметры автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 4, 5, 8/9, 13/14, 20, 23, 25/52, 30/33, 36»,

– говорится в документе.

Также документ предполагает изменение характеристик транспортных средств по автобусным муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 11, 12, 19, 22, 26, 29, 37, 38, 53.

Что касается «возраста» транспорта, то троллейбусы в течение 2020-2024 годов должны быть не старше 25 лет, трамваи – не старше 40 лет. Автобусы же должны быть не старше 10 лет, оборудованы камерами видеонаблюдения, устройствами для безналичной оплаты проезда и приборами спутниковой радионавигации ГЛОНАСС. На маршруте должно быть не менее 20% автобусов с низким полом.

Кроме того, прописаны изменения протяженности автобусных маршрутов №№ 12, 22, 29, 37, 38, 53 и максимального количества автобусов на маршрутах №№ 11, 12, 19, 22, 26, 29, 37, 38, 53.

Отметим, что в настоящее время в Томске действуют 25 муниципальных автобусных маршрутов, шесть троллейбусных и два — в резерве, еще четыре — трамвайных, плюс один резервный.

ИСТОЧНИК KP.RU