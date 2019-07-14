На Томи прошел заплыв на 2300 метров

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-14T10:42:47+03:00

фото: со страницы Маргариты Таран в Фейсбуке Фото: из открытых источников

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена от 7 до 81 года

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В городе Северске Томской области в субботу, 13 июля, прошло традиционное первенство по плаванию в открытой воде.

Участники преодолели 2300 метров по реке Томь. Число участников заплыва увеличивается с каждым годом. В этот раз на старт вышли 54 атлета от 7 до 81 года. Дистанция довольно-таки приличная и не все преодолели этот марафон. Три спортсмена сошли с соревнований на разных этапах. Допускалось плавание любым стилем: кто-то проходил марафон баттерфляем, кто-то брассом.

Неплохой результат показала 13-летняя Александра Лежнина. В абсолютном зачёте (среди мужчин и женщин) она оказалась на 2-м месте. Не первый раз участвовал в заплыве 7-летний Дамир Гараев, который на 10 минут улучшил свой прошлогодний результат.

- С огромным удовольствием приняла участие в открытом первенстве. Спасибо друзьям-моржам за приглашение поучаствовать и за великолепную компанию! – поделилась впечатлениями Маргарита Таран, занявшая в своей возрастной группе 2-е место.

Добавим, что на протяжении всего маршрута безопасность на воде обеспечивали катера ГИМС, Нефтеспас, ВОСВОД, «Вихрь».

ИСТОЧНИК KP.RU