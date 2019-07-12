В Томске оштрафовали предпринимателя, у которого плохо работала онлайн-касса
В одном из заведений общепита Томска обнаружили перерывы в пробивании кассовых чеков, которые продолжались несколько дней, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Томской области
Для проверки были сделаны запросы оператору фискальных данных (ОФД) и кредитной организации, в которых обслуживается предприниматель. По итогам их ответов была определена сумма выручки, полученная в безналичном порядке и неучтенная через онлайн-кассу.
В результате бизнесмена привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.
Напоминаем, чтобы избежать наказания за неотбитый чек, необходимо незамедлительно пробить чек коррекции на сумму неучтенной выручки. Далее данный чек направляется в налоговую вместе с пояснениями, где следует отразить причину и дату неприменения онлайн-кассы.
В случае если налоговая служба самостоятельно установит факты «черных» расчетов, нарушителю грозят штрафы. Для ИП до 50%, а для организаций до 100% от размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники.
В настоящее время в населенных пунктах Томской области, где численность жителей более 10 тысяч человек, вся кассовая техника применяется в режиме онлайн-передачи данных в налоговую.
ИСТОЧНИК KP.RU