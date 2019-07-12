2019-07-12T11:09:30+03:00
Общество

В Томске оштрафовали предпринимателя, у которого плохо работала онлайн-касса

В результате владельцу пришлось заплатить 55 тысяч рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вся кассовая техника применяется в режиме онлайн-передачи данных в налоговую.Вся кассовая техника применяется в режиме онлайн-передачи данных в налоговую.Фото: "КП" Архив
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В одном из заведений общепита Томска обнаружили перерывы в пробивании кассовых чеков, которые продолжались несколько дней, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Томской области

Для проверки были сделаны запросы оператору фискальных данных (ОФД) и кредитной организации, в которых обслуживается предприниматель. По итогам их ответов была определена сумма выручки, полученная в безналичном порядке и неучтенная через онлайн-кассу.

В результате бизнесмена привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.

Напоминаем, чтобы избежать наказания за неотбитый чек, необходимо незамедлительно пробить чек коррекции на сумму неучтенной выручки. Далее данный чек направляется в налоговую вместе с пояснениями, где следует отразить причину и дату неприменения онлайн-кассы.

В случае если налоговая служба самостоятельно установит факты «черных» расчетов, нарушителю грозят штрафы. Для ИП до 50%, а для организаций до 100% от размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники.

В настоящее время в населенных пунктах Томской области, где численность жителей более 10 тысяч человек, вся кассовая техника применяется в режиме онлайн-передачи данных в налоговую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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