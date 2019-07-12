Село Зоркальцево Томской области отметит свое 285-летие

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-12T07:22:00+03:00

Мероприятие состоится в сельском парке «Околица», будет много артистов и выступлений творческих коллективов Фото: из открытых источников

Гостей ждет концертная программа с участием артистов Томского района и Томска

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Завтра, 13 июля, в 14 часов село Зоркальцево Томского района отпразднует 285-летие. Мероприятие состоится в сельском парке «Околица».

Как сообщают организаторы, гости праздника увидят велопробег, парад колясок, выставку рисунком «Село глазами детей». Помимо этого, состоится чествование молодоженов и пары, которая отмечает в эти дни «серебряную свадьбу».

Также всех ждет концертная программа с участием артистов Томского района и Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU